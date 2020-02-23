شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين يؤدى اليمين أمام البرلمان بعد فوزه بـ"تكميلية الجيزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمد محمد أبو العينين، اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد فوزه فى الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة.

جاء ذلك، بعدما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات للمجلس بشأن قرارها الخاص بإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية للدائرة الأولى بالجيزة والدائرة السابعة "ملوى" بمحافظة المنيا والتى انتهت بالإعادة فى "ملوى"، وإعلان فوز محمد محمد أبو العينين، عضوا بمجلس النواب فردى عن الدائرة الأولى، دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة.

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وعقب أداء "أبو العينين" اليمين، قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس،: "نتمنى لك التوفيق والسداد، ألف مبروك سيادة النائب ودعوتنا جميعا لك بالتوفيق".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أربعة مشروعات قوانين، تشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم الاتجار فيها، ويهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال، وتقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من السيد النائب الدكتور أسامة العبد و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن تنظيم دار الإفتـاء المصـرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغنى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلى مصطفى، محمد حمدى دسوقى، مصطفى جمعة الطلخاوى، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، فى ذات الموضوع، ونظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من العضو أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.