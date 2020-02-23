إندونيسيا ترفض دخول حوالي 118 أجنبيا للبلاد وسط تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):

رفضت المديرية العامة للهجرة في إندونيسيا دخول 118 أجنبيا للبلاد، في إطار إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" طبقا لما ذكرته وكالة "انتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال ارفين جوميلانج، المتحدث باسم المديرية العامة في بيان في جاكرتا اليوم أن "العدد مجمع من الخامس حتى 23 فبراير 2020 وتم الحصول عليه من جميع بوابات الهجرة بمختلف أنحاء البلاد".

والقادمين لم يكونوا فقط من الصين، لكن أيضا من بعض الدول الأخرى، من بينها ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية والإفريقية، حيث انهم توجهوا إلى الصين في غضون 14 يوما قبل وصولهم إلى إندونيسيا.