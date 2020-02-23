البريد تنتهي من إنشاء مركز الخدمات البريدية بمقر جامعة سوهاج الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

انتهت الهيئة القومية للبريد من إنشاء مركز الخدمات البريدية بمقر جامعة سوهاج الجديد، وبدأت العمل فعليا بالمركز لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، والمترددين على الجامعة، بحسب بيان اليوم الأحد.

يأتي ذلك خلال زيارة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر جامعة سوهاج الجديد في مطلع يناير الماضي.

وشهدت الزيارة لقائه مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور، أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

Advertisements

وكان طلعت وافق على الطلب الذي تقدم به السيد رئيس جامعة سوهاج لإنشاء مركز للخدمات البريدية بمقر الجامعة الجديد، موجها نحو الانتهاء من إنشاء المركز في أسرع وقت، وبالفعل تم الإنتهاء من إنشاء المركز خلال شهرين.

وأكد عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، على أنه قد تم البدء في إنشاء المركز في اليوم التالي لزيارة الوزير لمقر جامعة سوهاج الجديد وذلك بناء على تعليمات منه.

وأوضح الصغير أنه قد تم تزويد المركز بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين المترددين على الجامعة، والتي تشمل خدمات سداد مخالفات المرور والحصول علي شهادة براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.