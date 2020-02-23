محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أطلق الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، إشارة بدء فاعليات الدوري الرياضي لكرة القدم الخماسية، والذي يستمر لمدة 4 أيام على ملاعب ستاد الجامعة.
ويأتي الدوري الرياضي ضمن فاعليات مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الإسكندرية خلال الافتتاح، إن الجامعة تولي ملف الإدمان أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على شباب مصر، لافتًا إلى أن الجامعة تعقد عددًا من الندوات للتوعية بتلك المخاطر وأضرارها على الشباب والمجتمع.
حضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة التضامن ووكلاء الكليات ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة، وبمشاركة 40 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن مبادرة "بلا إدمان".. انطلاق دوري الكرة الخماسية بجامعة الإسكندرية -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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