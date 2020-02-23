المانيا تدشن بوابة إلكترونية لجمع أدلة عن هجوم هاناو

محمد اسماعيل - القاهرة - فيسبادن (ألمانيا) - (د ب أ):
دشنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا بوابة إلكترونية لجمع أدلة عن الهجوم الذي شهدته مدينة هاناو، بولاية هسن، الأسبوع الماضي والذي يشتبه أنه يرجع لدوافع عنصرية.
وأوضحت الهيئة اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني أنها أصدرت مناشدة للمواطنين بتحميل أي مقاطع فيديو أو صور على الموقع من أجل استجلاء مجريات الجريمة دون ثغرات، مضيفة أنه يمكن أيضا الإبلاغ عن أية أدلة هاتفيا بالاتصال على رقم مجاني.
يذكر أن رجلا ألمانيا، 43 عاما، قتل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة في مدينة هاناو، بولاية هسن، غربي ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، ويشتبه أنه قتل والدته أيضا، ثم قتل نفسه.
وبحسب المعلومات الحالية، كان هناك دافع عنصري لدى هذا الرجل كما أنه مريض نفسي.
ومن المقرر اليوم تنظيم مسيرة في هاناو من أجل ضحايا الهجوم. ويتوقع منظمو المسيرة مشاركة نحو ثلاثة آلاف شخص.
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