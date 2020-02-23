مبعوث الأمم المتحدة: محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا تمضي في "الاتجاه الصحيح"

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لوكالة رويترز اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير في ”الاتجاه الصحيح“ وإنه ”يواجه عقبات“ تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وأضاف سلامة في مقابلة خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من فبراير شباط لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.

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وقال سلامة ”نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا“.

وأضاف ”نحاول أيضا ... المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين“.