النوم القهري ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في السعودية

أصبح "النوم القهري" ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أجريت دراسة طبية أن التأخير في تشخيص النوم القهري مايزال يمثل مشكلة كبيرة للمرضى السعوديين المصابين بهذا الاضطراب، ويعكس ضرورة زيادة وعي الطلاب والمتدربين في الكليات الطبية والممارسين الصحيين بهذا المرض.

والنوم القهري، مرض عصبي مزمن يتمحور حول فقدان قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي، يعاني المصابون بالتغفيق غالبا من نعاس شديد في النهار يشابه النعاس الذي يحدث

أعراض المرض

بعد الحرمان من النوم لمدة 24-48 ساعة عند الأشخاص الطبيعيين. واضطراب النوم ليلًا، وغالبا ما يتم بشكل خاطئ تشخيص المريض بالإصابة بالأرق، يدخل مرضى التغفيق في مرحلة حركة العين السريعة خلال خمس دقائق من النوم، بينما يدخل الأشخاص الذين لا يعانون من التغفيق (إلا اذا كان لديهم حرمان شديد من النوم) في مرحلة حركة العين السريعة بعد المرور بمرحلة النوم بطيء-الموجة، التي تدوم لمدة ساعة من بدء النوم.

من أعراض النوم القهوي، النعاس المفرط في النهار. جميع المصاببين بالاضطراب يشكون من رغبة لا تقاوم في النوم والتي يمكن أن تحدث وتتكرر عدة مرات في اليوم.

60-90% من المصاببين بالاضطراب يشكون من ضعف مفاجئ في العضلات. عادة نجد ان الضعف تستثيره الانفعالات القوية مثل الغضب والدموع أو الضحك. يظهر الضعف العضلي بصورة تراخيا لعضلات الوجه إلى إسقاط الفك أو الرأس، ضعف في الركبتين، أو الانهيار التام.

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30-60% تصيبهم حالة من الهلوسة.

30-60% يصيبهم شَلَلُ النَّوم حيث يصبح الجسم مشلولا والمرضى يعجزون عن الحركة.

50% يعانون من نوم مضطرب.