روسيا: رصد 40 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

رصدت لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا 40 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان

اليوم الأحد أن الجانب الروسي في اللجنة رصد 22 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (12 انتهاكًا) واللاذقية (7) وحلب (3).



أضافت الوزارة أن الجانب التركي رصد بدوره 18 انتهاكًا للهدنة في محافظات إدلب (16 انتهاكًا) وحلب (2).. لافتة إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 عمليات إنسانية.