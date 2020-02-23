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الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات

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 ترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء؛ لمناقشة ملفات تخص العديد من القطاعات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


 وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم، فإن الاجتماع تناول عدة ملفات تتعلق بمشروع قانون خاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وواقع

العقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية، وآفاق تطوير الأنشطة الثقافية والصناعة السينماتوغرافية، والشباب والرياضة، والسياحة والصناعة التقليدية.


 وأوضح البيان أن مجلس الوزراء سيناقش أيضًا عرضًا حول "استراتيجية الاتصال الحكومي".

 

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