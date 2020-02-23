ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في هونج كونج إلى 74 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في هونج كونج إلى 74 حالة، وذلك بعد تسجيل خمس إصابات جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولي الصحة بهونج كونج أن إحدى الحالات التي تم اكتشافها حديثًا

لرجل يبلغ من العمر 68 عامًا وقد تم إجلاؤه أخيرًا من على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" باليابان.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن خمسة صينيين وصلوا اليوم إلى هونج كونج

على متن طائرة مستأجرة، وذلك بعد أن قضوا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي على متن سفينة "دايموند برنسيس".



يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

