أعلنت السلطات المحلية في النمسا حالة الطوارئ في الولايات القريبة من الحدود مع شمال إيطاليا ، وكثفت جهودها لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وعقد بيتر كايزر حاكم ولاية كارينثان الحدودية مع شمال إيطاليا
يذكر أن الحكومة الإيطالية قررت حجز عشرات الآلاف من الناس الذين يعيشون في قرى ومدن شمال إيطاليا في منازلهم بعد تسجيل 76 إصابة بفيروس كورونا ووفاة شخصين.
يشار إلى أن إيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس ، حيث يوجد بها أكبر عدد من المصابين ، وتم حتى الآن الإبلاغ عن 16 حالة في ألمانيا و12 حالة في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر طوارىء في الولايات النمساوية على الحدود مع إيطاليا تخوفا من تسلل "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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