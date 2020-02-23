طوارىء في الولايات النمساوية على الحدود مع إيطاليا تخوفا من تسلل "كورونا"

أعلنت السلطات المحلية في النمسا حالة الطوارئ في الولايات القريبة من الحدود مع شمال إيطاليا ، وكثفت جهودها لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وعقد بيتر كايزر حاكم ولاية كارينثان الحدودية مع شمال إيطاليا

اجتماعا تنسيقيا اليوم الأحد مع الخبراء لبحث تطورات وضع الفيروس..مشيدا بجهود إيطاليا في تطويق المدن المتضررة لوقف انتشاره شمال البلاد وإغلاق المدن الأكثر تضرراً.يذكر أن الحكومة الإيطالية قررت حجز عشرات الآلاف من الناس الذين يعيشون في قرى ومدن شمال إيطاليا في منازلهم بعد تسجيل 76 إصابة بفيروس كورونا ووفاة شخصين.يشار إلى أن إيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس ، حيث يوجد بها أكبر عدد من المصابين ، وتم حتى الآن الإبلاغ عن 16 حالة في ألمانيا و12 حالة في فرنسا.