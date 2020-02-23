روسيا تتهم تركيا بإرسال معدات عسكرية خطيرة للإرهابيين في سوريا

اتهمت روسيا تركيا بدعم الإرهابيين في إدلب السورية وعدم الالتزام باتفاق سوتشي.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن تركيا لم تفِ بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب. بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب.

وأكد أن الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على "معدات عسكرية خطيرة جدًا".

ودعا بيسكوف إلى تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية – التركية، على خلفية توتر الأوضاع في إدلب. جدًا".ودعا بيسكوف إلى تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية – التركية، على خلفية توتر الأوضاع في إدلب.

وأوضح المسئول الروسي أن الرئيس بوتين يؤيد عقد قمة رباعية حول سوريا.



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