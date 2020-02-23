الخارجية الروسية: موسكو لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

في موسكو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكتب بوجدانوف، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها".



وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أكد، في تصريح لوكالة (سبوتنيك) أمس الأول الجمعة، أن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق.. مشيرا إلى أن الصبر بدأ ينفد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة.

