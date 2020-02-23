كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز 200 كوري جنوبي في قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت إسرائيل، اليوم الأحد، 200 سائح من كوريا الجنوبية في قاعدة عسكرية بجنوب القدس، للتأكد من سلامتهم، إثر مخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأمر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، بإضافة كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة الدول الآسيوية التي تحظر إسرائيل السفر منها وإليها.

وكانت إسرائيل قد فرضت حالة الاستنفار القصوى بعد وصول طائرة من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون، ومنعت ركابها (باستثناء من يحمل الجنسية الإسرائيلية) من دخول إسرائيل وقامت بإعادتها.

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وقد أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن 7 سياح من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، كانوا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد، ووضعت إثر ذلك، نحو 200 شخص قيد الحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وسجلت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس" العائدين إلى إسرائيل، علما أن 11 مواطنا إسرائيليا كانوا قد خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين على متن السفينة السياحة، عادوا إلى إسرائيل، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الفحوص أظهرت أن أحد الركاب، يحمل الفيروس فعليا.