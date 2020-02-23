كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 42٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية الإيراني، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم 21 فبراير بلغت حوالي 42٪.

وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني، أن هذه أدنى مشاركة منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والتي أطاحت بحكام رجال الدين إلى السلطة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال عبد الرضا رحماني فضلي، إن أكثر من 24 مليون شخص من أصل 58 مليون ناخب مؤهل شاركوا في الانتخابات يوم الجمعة.