كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تشجع المواطنين على العودة إلى العمل مع تأثر الاقتصاد بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت السلطات الصينية إعادة البلاد إلى العمل بعد شهر من إعلان الحجر الصحي غير المسبوق لملايين الأشخاص، لكنهم يواجهون صعوبة في تحقيق التوازن بين احتواء الفيروس ودعم الاقتصاد المتعثر، وفقًا لموقع "ذا جارديان".

وكانت ووهان ومقاطعة هوبى المحيطة بها، مركز تفشي المرض، محور جهود الوقاية من الأمراض، وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 2000 في جميع أنحاء العالم، والإصابات إلى أكثر من 75000، لا تزال الغالبية العظمى من الحالات داخل تلك المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

ولكن المرض انتشر بعيدًا في جميع أنحاء البلاد قبل إغلاق هوبى، وبعض الأماكن الأكثر تضررًا هي المراكز الصناعية والاقتصادية التي تشغل الاقتصاد الصيني.

كما إعتبرت مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، الواقعة قبالة هونغ كونغ مباشرة وموطن عمالقة دوليين مثل مورد أبل فوكسكون، ثاني أكثر المقاطعات تضررًا بعد هوبى، حيث تم تأكيد 1339 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة.

ويعد شرق تشجيانغ، بالقرب من شنغهاي، رابع أكثر المصابين إصابة، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بها 1205 حالة، رغم وفاة شخص واحد فقط،

وإعتبرت هذه الأرقام الإجمالية للعدوى أعلى بكثير من 639 حالة مسجلة في جميع أنحاء الصين في 23 يناير، عندما تم وضع هوبى في غلق مفاجئ.

وإن الحالات غير قابلة للمقارنة مباشرة؛ حيث كان الفيروس التاجي قد انتشر بدون أي رقابة تقريبًا في ووهان لأسابيع قبل الحجر الصحي، ويبدو أن المستشفيات التي غمرتها المياه قد أرسلت المرضى إلى منازلهم، لنشر المرض.

كما بدأت السلطات في مناطق أخرى تتبع الحالات في وقت مبكر للغاية ولديها موارد أفضل لعزل وعلاج أولئك المرضى، وهو ما ينعكس في معدل وفيات أقل بكثير.

وقد لا تكون سرعة انتشار المرض مفاجئة بالنظر إلى موقع ووهان كمركز اقتصادي إقليمي، مع وجود روابط مع المراكز الرئيسية الأخرى، وحقيقة أن فيروس كورونا قد ثبت أنه معدي في الأيام الأولى للإصابة عندما يكون لدى المرضى أعراض قليلة، مما يجعل من الصعب لتحديد ناقلات مع انتشار المجموعات.

وحذر خبير اقتصادي صيني مؤثر بالفعل من أن أزمة فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة مئوية كاملة هذا العام، لذا تحاول السلطات تحقيق التوازن بين اثنين من المخاطر التي لا يمكن فهمها - إما تأجيج فيروس كورونا عن طريق الضغط أكثر من اللازم على الروتين العادي، أو تمهيد الطريق لانهيار اقتصادها المحلي عن طريق الحفاظ على كل شيء قيد الإغلاق.

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وإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص تحوم بالفعل على حافة الهاوية، ومن المتوقع حدوث موجة من حالات الإفلاس، حيث توقعت شركات البيع بالتجزئة والضيافة مبيعات الوفير على مدار العام القمري الجديد، وحتى المصانع التي أغلقت في عطلة من المتوقع إعادة فتحها في أوائل فبراير.

وفي مدينة شنتشن، المدينة الحدودية التي أصبحت منافسة لهونغ كونغ، تم إخبار الشركات بأنها يمكن أن تستأنف عملها فورًا إذا كانت لديها إجراءات لمكافحة الفيروسات حيث تشمل التطهير، وإعطاء الموظفين على الأقل قناعين يوميًا، وإجراء اختبارات الحرارة، وخططهم.

كما تعد إعادة الموظفين إلى مكتبهم مشكلة أخرى للشركات الجاهزة لإعادة الفتح، حيث قال شياو، وهو مهاجر من سيتشوان، إن حوالي 20 من القوى العاملة في المصنع البالغ عددها 50 فردًا عادوا من أجزاء أخرى من الصين.

وقال وزير النقل في البلاد الأسبوع الماضي، إن أقل من ثلث العمال المهاجرين في البلاد البالغ عددهم حوالي 300 مليون شخص، الذين ينقلون كل شيء من المصانع إلى شبكات البريد السريع والمطاعم، عادوا إلى المدن من العطلات في مدنهم وقراهم الأصلية.

ومع شعر البعض بالقلق من الفيروس، والبعض الآخر غير متأكد مما إذا كانت وظائفهم ستكون مفتوحة، لكن الكثير منهم يكافحون للحصول على وسائل النقل مع قيود جديدة صارمة تهدف إلى إبطاء انتشار المرض، وكانت تذاكر القطار محدودة بحيث لا يتم نقل الركاب على مقربة، وتم إلغاء العديد من خدمات الحافلات.

ولمحاولة مواجهة ذلك، قدمت مقاطعة تشجيانغ 100 مليون يوان (11 مليون جنيه إسترليني) من الإعانات لمساعدة الناس على العودة، وسياسات ضريبية جديدة لدعم الأعمال التجارية، وقد استأجرت حتى السيارات والحافلات والقطارات لنقل الموظفين إلى العمل.

وفي قرار العودة إلى العمل، ربما يكون المسؤولون يقيمون الانتشار السريع لفيروس كورونا في أماكن أخرى كما تظهر الحالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتزداد أعداد الأقرب إلى الوطن في الدول الآسيوية المجاورة.

كما إعتقد العديد من خبراء الأمراض المعدية الآن أنه من المحتمل أن يصبح وباءً، وحتى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيس، حذر من أن نافذة الاحتواء "تضيق".

وإذا لم تتمكن عمليات إيقاف الحجر الصحي وإغلاق الأعمال من إيقاف "فيروس كورونا" بالطريقة التي أوقفت بها "سارس" في عام 2003، فإن كلفتها الثقيلة على الاقتصادات المحلية - والسكان - تبدو أقل قابلية للدفاع، في الصين وخارجها.