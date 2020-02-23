كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: لا نزال في مرحلة حاسمة من معركة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، بأن الإجراءات التي اتخذتها الصين للتعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد كانت فعالة، لكن المعركة لا تزال في مرحلة حرجة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن "شي" قوله، إن الموقف يظهر اتجاهًا إيجابيًا بعد جهود شاقة لكنه لا يزال خطيرًا ومعقدًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن تفشي المرض سيكون له ضربة كبيرة نسبيًا على الاقتصاد والمجتمع، لكن الحكومة ستكثف الدعم السياسي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020.

وأردف الرئيس الصيني، أن الصين ستحافظ على سياسة نقدية حكيمة وستطرح خطوات سياسية جديدة في الوقت المناسب، موضحًا، أن الحكومة ستدرس أيضًا وتطبق التخفيضات الضريبية المرحلية لمساعدة الشركات الصغيرة على التغلب على الصعوبات.