كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تجمل منزل غاندي السابق قبل زيارة "ترامب" الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت السلطات في الهند أكثر من 10 آلاف شرطي وقامت بتجميل منزل بطل الاستقلال السابق المهاتما غاندي، اليوم الأحد، عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تهدف جولته التي تستغرق يومين إلى إصلاح العلاقات الثنائية بعد خلاف تجاري.

انتشر، اليوم الأحد، أكثر من عشرة آلاف شرطي - بعضهم مثبت على الجمال - في جميع أنحاء المدينة. في صابرماتي الأشرم، المنزل السابق لبطل استقلال الهند المهاتما غاندي، قام العمال بسقي المروج والجدران المطلية، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت كارتيكية ساراباي، وهي أمينة للمنظمة: "يجري إجراء عملية تجميل عامة. لكن جمال الأشرم في بساطته."

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يهبط "ترامب" في مدينة أحمد آباد الغربية يوم الاثنين، حيث سيتحدث أمام أكثر من 100,000 شخص في استاد للكريكيت تم بناؤه حديثًا، قبل زيارة إلى تاج محل الشهير في أجرا وقمة مع المسؤولين الهنود وقادة الأعمال في نيودلهي.

في أحمد آباد، ستمنع حائط بارتفاع ستة أقدام على الأقل أحد الأحياء الفقيرة من عرض "ترامب".

قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بزيارات كبرى لولاية جوجارات مسقط رأسه في توقيع وقته في السلطة، حيث قام زعيما اليابان والصين برحلات مماثلة إلى أحمد آباد، أكبر مدن الولاية.