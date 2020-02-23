كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: تركيا تزود "إرهابيي" إدلب بأنواع خطيرة جدا من الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين" تركيا بتزويد "إرهابيي" محافظة إدلب السورية بأنواع خطيرة جدا من الأسلحة.

وقالت الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية نشرتها قناة العربية، إن تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشي بشأن سوريا.

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وذكر المرصد السوي، في وقت سابق، أن الجيش التركي لا يزال يواصل تحضيراته لعملية عسكرية محتملة في محافظة إدلب السورية، مؤكدًا أن مواقع للجيش السوري في ريف تعرضت لقصف تركي.

وتستعد تركيا لشن تلك العلمية، رغم تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن عقد قمة رباعية تركية روسية فرنسية ألمانية في الخامس من مارس المقبل لبحث تلك الأزمة.