كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يمدد الحظر على المعابر الحدودية من قبل الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء العراقي، بأن البلاد مددت حظر دخول أي شخص غير عراقي قادم من إيران، حيث أعلنت السلطات في طهران عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا وعدد القتلى ثمانية.

وكانت بغداد قد حظرت معابر غير العراقيين من إيران يوم الخميس لمدة ثلاثة أيام، وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ليلة السبت، إنه سيتم تمديد الحظر، ولم يحدد حتى متى، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مكتبه في بيان: "أمر رئيس الوزراء بوقف استقبال المسافرين من جمهورية إيران الإسلامية باستثناء العراقيين".

وقالت وزارة الصحة العراقية إنها لم تكتشف أي حالات في البلاد.