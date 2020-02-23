كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: روسيا لا تخطط لاستضافة مؤتمر عالمي حول السلام الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تخطط روسيا لاستضافة مؤتمر عالمي حول السلام الليبي وتتوقع من الأطراف المتحاربة أن تعمل وفق الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاحد.

ووفقًا لصحيفة "تو فيما" اليومية اليونانية، قال "بوجدانوف": "نحن لا نخطط لاستضافة مؤتمر جديد في ليبيا. وقد استضافت عواصم أخرى ما يكفي منها. أعتقد أن تقدم السلام الليبي يعتمد على ما إذا كانت الاتفاقات التي تم التوصل إليها يتم تنفيذها، وليس على عدد المؤتمرات"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

استضافت ألمانيا جولة جديدة من المحادثات الليبية الشهر الماضي، حيث دعت القوى العالمية، بما في ذلك روسيا، إلى وقف فوري لإطلاق النار في الدولة الواقعة شمال إفريقيا وتعهدت بدعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.