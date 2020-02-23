كأس العرب.. منتخب أقل من 20 سنة يواجه اليوم مدغشقر

كشف جواو أرونسو، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التي ستواجه، زوال اليوم الأحد، الأحد 23 منتخب مدغشقر لحساب منافسات كأس العرب.

وتدخل هذه المباراة، التي ستدور أطوارها فوق أرضية ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، لحساب فعاليات اليوم الثالث عن المجموعة الثانية من منافسات كأس العرب، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية إلى غاية 5 مارس المقبل.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني :

1- يوسف لغزال

3- المهدي معتصم

5- زكارياء ادريوش

7- عبد الصمد الزلزولي

8- أنوار العزوزي

10- منتصر لهتيمي

11- عمر العمراني

14- أشرف رمزي

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15- محمد السبل

16- المهدي المبارك

23 – أسامة الراوي

الإحتياط:

12- عبد الله أمغار

13- إبراهيم شهير

17- هيثم عبيدة

18- طه الأشبيلي

19- بلال واشارف

21- حمزة أيت علا

22- أحمد الجمل