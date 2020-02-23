محمد رمضان: لن أغني مجددا في مصر وأنا الأغنى في بلدي

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، أنه لن يغني في مصر مرة أخرى، ردا على قرار النقابة، القاضي بمنعه من الغناء، مذكرا بأنه أغنى فنان في بلده، وصاحب أغلى حفل غنائي في الوطن العربي.

وتحدث رمضان بنفس أسلوب التعالي، المعروف به، أثناء لقاء مع التلفزة المصرية، وقال: “أنا أغنى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي”.

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وأكد محمد رمضان أنه لا يرى نفسه في التصنيف من بين مطربي المهرجانات، إذ صرح: “لست مطرب مهرجانات، الجمهور من فرض علي أن أكون مغنيًا لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها”، وفقا لما نقل موقع “مصراوي”.

وأضاف رمضان أنه ضد قرار منع مطربي المهرجانات، مبرزا أنهم كذلك لهم حقوقهم، ومن اللازم إدراجهم في النقابة مقابل الالتزام بشروطها، مشددا على أنه سيحترم قرارها، ولن يغني من الآن، فصاعدا في مصر، لكن سيركز على الحفلات في باقي الدول العربية.

وكانت نقابة الفنانين في مصر قد قررت منع مطربي المهرجانات من الغناء، وذلك نتيجة نقاش مجتمعي ينتقد أغانيهم، وتأثير كلماتها على الناشئة.