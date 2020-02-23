صلاة جمعة في أحد مساجد باريس تثير الجدل.. الإمام امرأة واختلاط بين الجنسين

ضجت مواقع عربية بخبر إمامة الدكتورة في العلوم الإسلامية، الفرنسية من أصل جزائري، كاهنة بهلول، صلاة الجمعة في مسجد فاطمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وحضر للصلاة، ظهر الجمعة الماضي، 12 رجلا، و10 نساء، بينهن من لا تغطي شعرها، وكان الاستعداد لها سريا، لأسباب أمنية، علما أن المسجد، حيث أقيمت الصلاة معروف باختلاط الجنسين، كما يتناوب على الإمامة فيه كلاهما.

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وأفاد موقع “أورونيوز” أن المنظمين حرصوا على الابقاء على مكان الصلاة سريا، وتناقل المصلون بينهم رسائل لحضور الصلاة فيه، لعدم تسرب الخبر، بغاية منع من يعتبرونهم أنصار الدين التقليدي من مضايقتهم.

ويذكر أن الاختلاط ممنوع في الصلاة بين الجنسين، غير أن من مبررات الأقلية، التي تؤيده، أن الاختلاط يحصل في الحج.