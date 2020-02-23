الصين تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات “كورونا” والمخاوف تتزايد في العالم

وسط تزايد المخاوف العالمية، أعلنت الصين، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة الصينية إنها سجلت 97 حالة وفاة جديدة في الصين، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية، الناتجة عن الفيروس، إلى 2,442 حالة.
وفي سياق متصل، تتزايد المخاوف من فيروس كورونا في إيران، عقب ارتفاع عدد المصابين إلى 28 شخصا، وتسجيل وفاة خمسة آخرين بسببه.
وأعلنت السلطات الإيرانية، نهاية الأسبوع الجاري، تعليق الدراسة في 8 محافظات، بينها طهران في إطار جهود مكافحة فيروس “كورونا الجديد”.
ويشمل قرار تعليق الدراسة المدارس الابتدائية، والمتوسطة، والجامعات والمؤسسات التعليمية الدينية لمدد تتراوح بين يوم، وأسبوع، كما قررت السلطات الإيرانية تعليق جميع المسابقات الرياضة في البلاد لمدة 10 أيام، وإلغاء جميع الأنشطة الفنية.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 دجنبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفته، رسميا، منتصف يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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