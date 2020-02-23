"جوجل" تقيد قدرة التطبيقات على تتبع مواقع الأجهزة الذكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تفرض "جوجل" قيودا جديدة على تطبيقات نظام تشغيلها "آندرويد" التي يمكنها تتبع موقع الجهاز الذكي بشكل غير مُعلن.

وأطلقت في سبيل ذلك، عملية مراجعة جديدة تحقق ما إذا كان التطيق يحتاج بالتأكيد إلى الوصول إلى هذه البيانات.

وجاء ذلك في إعلان صدر عن "جوجل" الأسبوع الماضي، على أحد المدونات الخاصة بمطوري الحواسيب، قالت فيه إنه بداية من آب/ أغسطس المقبل، ستخضع جميع التطبيقات التي تطلب الوصول إلى خلفية الأجهزة الذكية، لمراجعة من "جوجل بلاي".

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وقال موقع أخبار التكنولوجيا الشهير "ذي فيردج"، إنه على الرغم من أن ميزة تتبع الموقع تعد ميزة أساسية للعديد من التطبيقات والخدمات، إلا أنها قد تكون ضارة للمستخدمين عندما تطلب التطبيقات بشكل عشوائي الوصول إلى موقع أجهزتهم، فيما يعد التتبع الخفي أسوأ، لأن المستخدم لا يُدرك أي التطبيقات تتعقبه، ومتى.

وستجبر عملية المراجعة الجديدة التطبيقات على تبرير سبب حاجتها لاستخدام هذه الميزة، وجعلها تحد من تتبعها للأجهزة الذكية.

وقالت "جوجل" إنها ستفحص من خلال عملية المراجعة ما إذا كان تتبع الموقع الجغرافي للجهاز، اهو من ضمن الوظائف الأساسية للجهاز أم لا، وما إذا كان يُطلع المستخدم بشكل واضح على نيّة تعقبه.