لبنان: منع محاولة لتهريب 60 قطعة أثرية إلى أستراليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت سلطات مطار بيروت الدولي، أمس السبت، إيقافها مسافرين بعد عثور ضباط الأمن، على 60 قطعة أثرية مخبأة داخل حقائبهما.
وكان المسافران يتجهان إلى أستراليا قبل ضبطها، على متن رحلة لشركة "الاتحاد" الإماراتية، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وذكرت الوكالة أن فصيلة التفتيشات في سرية قوى الأمن الداخلي في المطار ضبطت هذه القطع الأثرية بحوزة اثنين من ركاب الطائرة الإماراتية كانا متجهين إلى أستراليا عن طريق أبوظبي، والتحقيق جار من جانب فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار، بإشراف القضاء المالي المختص.
ويحفل لبنان بعدد كبير من الآثار، كثير منها سُرق أثناء الحرب الأهلية (1975-1990) ومنها ما هُرّب إلى الخارج.
وتضمّ المواقع الأثرية في لبنان عددا كبيرا من القطع العائدة إلى عصور مختلفة بدءا من العصر الحجري القديم ومرورا بالعهود الفينيقية والرومانية واليونانية والإسلامية بعصورها المختلفة الأموية والعباسية والعثمانية وغيرها.
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