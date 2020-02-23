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شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف مواقع عسكرية هامة للميليشيات في صنعاء والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، مواقع عسكرية هامة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء، وفق ما أفادت مصادر محلية .
وذكرت المصادر، أن الميليشيات قصفت مقر ألوية الصواريخ في عطان ومخازن أسلحة للميليشيات في محيط دار الرئاسة بمنطقة حدة.
ويأتي هذا القصف بعد يومين من اعتراض وتدمير القوات الجوية السعودية صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن المملكة.
والأربعاء الماضي، أعلن البنتاجون أن طهران تواصل إرسال أسلحة متطورة إلى الحوثيين، مدعّما ذلك بصور لأسلحة إيرانية قال إنها جزءا من شحنتين ضبطتهما القوات الأمريكية في غضون أقل من 3 أشهر.
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