تقرير حقوقي يرصد 2٫158 جريمة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبها الحوثيون بذمار

الأحد 23 فبراير 2020

أكد تقرير حقوقي، ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اكثر من ألفي جريمة وانتهاك، في محافظة ذمار، منذ سيطرتها عليها في نهاية العام 2014.



ورصد تقرير حديث صدر عن منظمة "شمول للإعلام وحقوق الإنسان" ارتكاب المليشيات الانقلابية (2٫158) جريمة اختطاف وإخفاء قسري بحق مدنيين من أبناء المحافظة خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2019م.

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وأضاف التقرير، أن عملية الاختطافات كان يسبق غالبها عملية مداهمات للمنازل من قبل عناصر المليشيا الحوثية، وإطلاق النار داخل المنازل والاعتداء على الضحية، وترويع الأطفال والنساء، بصورة وحشية تعكس بشاعة هذه الانتهاكات، ورعونة من يقوم بها، والتي كانت تستهدف المليشيا الحوثية معارضيها السياسيين، او من تشك بعدم ولائهم لها، بحسب ما نقله موقع وزارة الدفاع.

وبين التقرير، أن نقاط التفتيش تأتي في المرتبة الثانية من أماكن ارتكاب هذه الانتهاكات، حيث نصبت المليشيا الحوثية نقاط تفتيش رئيسية لها بعد سيطرتها على المحافظة في كل من مداخل عاصمة المحافظة وبعض المدن وعواصم المديريات، والتي تمارس فيها اختطاف المواطنين وابتزازهم وفرض الجبايات عليهم بقوة السلاح.

ولفت التقرير إلى أن بعض المختطفين أصبحوا يعانون من أمراض مزمنة، والبعض منهم أصبحت حالته حرجة، جراء ما تعرض له من تعذيب ومعاملة لا إنسانية في أماكن الاحتجاز من قبل عناصر المليشيا الحوثية.