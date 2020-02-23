التحالف يقطع حبل إمداد الحوثيين بأسلحة إيران عبر المهرة

الأحد 23 فبراير 2020

استكملت القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي عملية الانتشار على منافذ محافظة المهرة، شرقي البلاد، والتي كانت تتحكم بها عصابات تخريبية، في خطوة تقطع الطريق أمام مليشيا الحوثي لتهريب الأسلحة.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادر قولها إن وحدات الشرطة العسكرية في الجيش اليمني أنهت عملية الانتشار في معبري "شحن" و"صرفيت" في محافظة المهرة، بعد تأمين المواقع كافة ودحر العناصر التخريبية التي هاجمت القوات الحكومية.

ولفتت المصادر إلى أن حركة التنقل في المنافذ البحرية الرابطة بين اليمن وسلطنة عمان عادت إلى طبيعتها، بعد اختفاء عصابات التهريب التي كان يقودها ذراع قطر في المحافظة علي سالم الحريزي.

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وكشفت عملية تطهير منفذ "شحن" من عصابات التهريب أن المليشيا الحوثية كانت أكبر المستفيدين، حيث شنت الوسائل الإعلامية التابعة للانقلابيين هجوما على العملية العسكرية ضد المخربين، وأعلنت عن تضامنها مع المدعو "علي الحريزي".

وظلت منافذ المهرة، خلال الفترة الماضية، تحت قبضة عناصر التهريب التي يتزعمها "الحريزي"، ومن خلالها تم نقل عدد من شحنات الأسلحة الإيرانية الحديثة إلى صنعاء.

ومع انقطاع أحد أبرز منافذ التهريب الحوثية من البوابة الشرقية لليمن في محافظة المهرة لم يتبق أمام المليشيا الحوثية سوى ميناء الحديدة، غربي البلاد، والذي ما زالت المليشيا الحوثية تسيطر عليه بالكامل، وتستخدمه لتهريب السلاح الإيراني، وسط صمت من البعثة الأممية بالحديدة التي التزمت بمراقبة كافة السفن الواصلة إليه وتفتيشها.

وخلال الفترة الماضية، كشفت المليشيا الحوثية عن عدد من الأسلحة الحديثة التي لم تكن في متناولها منذ بدء الانقلاب قبل 5 سنوات، وهو ما يؤكد أنها تسلمتها مؤخرا من إيران.