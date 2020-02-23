شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يؤجل جلسة منح الثقة للحكومة إلى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
تأجل عقد الجلسة الاستثنائية التي كان مقررا أن يعقدها مجلس النواب العراقي غدا الاثنين للتصويت بمنح الثقة للحكومة المؤقتة برئاسة المكلف محمد توفيق علاوي, إلى الأربعاء المقبل.
أعلن ذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان صحفي مقتضب اليوم من دون إيراد مزيد من التفاصيل بشأن أسباب تأجيل عقد الجلسة.
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