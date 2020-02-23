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تصفية 16 عنصرًا من الجيش التركي في ليبيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 16 عنصرًا من الجيش التركي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

قتل 16 عنصرًا من الجيش التركي على يد القوات المسلحة الليبية في المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب في تصريحات صحفية اليوم: "إن 16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن".

وكان مصدر أمني ليبي، أفاد بأن قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال قُتل خلال قصف الجيش الليبي أهدافًا في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن القصف أسفر أيضًا عن مقتل ضابط تركي ومترجم سوري.

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