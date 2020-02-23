شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 100 حالة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) في إيطاليا إلى أكثر من 100 حالة حتى اليوم الأحد، فيما توقع المسؤولون أن يستمر العدد في الارتفاع رغم الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس.

وقال رئيس لومباردي، أتيليو فونتانا، لقناة "سكاي تي.جي 24" الإخبارية إن الإصابات في منطقته قفزت إلى 89 حالة، مقارنة بـ 54 حالة ليلة أمس.

ووفقا للبيانات التي قدمتها وكالة الحماية المدنية في إيطاليا في وقت متأخر أمس السبت، هناك أيضا 17 حالة في فينيتو، وحالتان في إميليا-رومانا وحالة واحدة في بيدمونت، ليصل العدد الإجمالي إلى 109 حالات.

ويشمل العدد حالتي وفاة بالفيروس، لرجل كان يبلغ من العمر 78 عاما من بلدة فو بمقاطعة بادوا في فينيتو، وامرأة بلغت 77 عاما من مقاطعة لودي في لومباردي.