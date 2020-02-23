شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية هندية ونجاة قائدها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت البحرية الهندية اليوم الأحد تحطم طائرة مقاتلة من طراز "ميج-29كى" تابعة لها في "جوا"، موضحة أنه لا توجد أى إصابات نتيجة الكارثة.

ونقل موقع إنديا توداي الهندي عن بيان أصدرته البحرية أن الحادث وقع صباح اليوم، حيث كانت المقاتلة تقوم برحلة تدريبية منتظمة إلا أنها تحطمت بالقرب من ساحل "جوا".

وأضاف البيان أن البحرية بدأت التحقيق فى هذا الحادث، مشيرة إلى أن الطيار نجح فى الخروج فى الوقت المناسب.. ويأتى الحادث بعد ثلاثة أشهر من تحطم طائرة ميج 29 كيه أخرى قرب "جوا" فى نوفمبر 2019.

ويأتى الحادث فى ظل حالة من الشد والجذب بين الهند وباكستان، إثر الخلاف بينهما على منطقة كشمير، حيث سبق وأن اتهمت السلطات الهندية نظيرتها الباكستانية باستهداف مقاتلاتهم، وهو ما نفته السلطات فى باكستان.