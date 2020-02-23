رسمياً.. رعد سليم رئيساً للجنة الحكام في اتحاد لكرة

2020-02-23 | 13:13
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كلف مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد عباس، الحكم الدولي السابق رعد سليم لرئاسة لجنة الحكم في الاتحاد.
وكلف عباس سليم لرئاسة اللجنة، رفقة عدد آخر من الحكام الدوليين السابقين، حيث سيتولى سليم قيادة اللجنة حتى يتم تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد الكرة.
وفيما يلي أسماء رؤساء لجان الاتحاد تحت قيادة أحمد عباس:
ضياء حسين لإدارة شؤون لجنة المسابقات
خليل ياسين لإدارة شؤون اللجنة الأمنية
الحكم رعد سليم لإدارة شؤون لجنة الحكام
رحيم عودة لإدارة شؤون لجنة الصالات
وفيما يلي أسماء رؤساء لجان الاتحاد تحت قيادة أحمد عباس:
ضياء حسين لإدارة شؤون لجنة المسابقات
خليل ياسين لإدارة شؤون اللجنة الأمنية
الحكم رعد سليم لإدارة شؤون لجنة الحكام
رحيم عودة لإدارة شؤون لجنة الصالات
ومن المقرر أن يتم تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد لكرة خلال المرحلة المقبلة لإدارة شؤون الاتحاد ومن ثم إجراء انتخابات جديدة.
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