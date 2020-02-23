رسمياً.. رعد سليم رئيساً للجنة الحكام في اتحاد لكرة

وكلف عباس سليم لرئاسة اللجنة، رفقة عدد آخر من الحكام الدوليين السابقين، حيث سيتولى سليم قيادة اللجنة حتى يتم تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد الكرة.

وفيما يلي أسماء رؤساء لجان الاتحاد تحت قيادة أحمد عباس:



ضياء حسين لإدارة شؤون لجنة المسابقاتخليل ياسين لإدارة شؤون اللجنة الأمنيةالحكم رعد سليم لإدارة شؤون لجنة الحكامرحيم عودة لإدارة شؤون لجنة الصالات

ومن المقرر أن يتم تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد لكرة خلال المرحلة المقبلة لإدارة شؤون الاتحاد ومن ثم إجراء انتخابات جديدة.