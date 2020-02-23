ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشان إصابة هازارد

2020-02-23 | 12:50
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أصدر نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بياناً رسمياً يوضح من خلاله إصابة جناح الفريق، إدين هازارد، والتي تعرض لها في مباراة الأمس، السبت، أمام ليفانتي.
وأجبرت الإصابة الجديدة للاعب على عدم استكمال مباراة ليفانتي، وخرج في تمام الدقيقة 67، ونزل بدلًا منه، فينيسيوس جونيور.
وذكر الريال في بيانه "خضع هازارد للفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم، الأحد، والتي بينت إصابته بشرخ في شظية القدم اليمنى، وسينتظر الطاقم الطبي الساعات المقبلة لمعرفة المدة المحددة لعلاجه".
وكان البلجيكي الدولي قد عاد للتو قبل مباراتين من إصابة مماثلة، غاب بسببها عن الفريق منذ شهر نوفمبر الماضي وتحديداً في مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
وذكر الريال في بيانه "خضع هازارد للفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم، الأحد، والتي بينت إصابته بشرخ في شظية القدم اليمنى، وسينتظر الطاقم الطبي الساعات المقبلة لمعرفة المدة المحددة لعلاجه".
وكان البلجيكي الدولي قد عاد للتو قبل مباراتين من إصابة مماثلة، غاب بسببها عن الفريق منذ شهر نوفمبر الماضي وتحديداً في مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
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