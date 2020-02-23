ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشان إصابة هازارد

وأجبرت الإصابة الجديدة للاعب على عدم استكمال مباراة ليفانتي، وخرج في تمام الدقيقة 67، ونزل بدلًا منه، فينيسيوس جونيور.

وذكر الريال في بيانه "خضع هازارد للفحوصات الطبية الشاملة صباح اليوم، الأحد، والتي بينت إصابته بشرخ في شظية القدم اليمنى، وسينتظر الطاقم الطبي الساعات المقبلة لمعرفة المدة المحددة لعلاجه".

