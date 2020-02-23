سوق العراق: تداول 5 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال أسبوع

وقال السوق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 46 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف السوق، أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 5.915 مليار سهم بانخفاض بلغ 19.8% قياساً بالأسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت 4.407 مليار دينار بانخفاض بلغ 72.6% قياسا بالأسبوع الماضي تحققت من خلال 1662 صفقة".



وأشار إلى أن "موشر الأسعار المتداولة أغلق على ISX60 على 462.96 نقطة مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.4% عن إغلاقه في الأسبوع الماضي".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية استخدم أنظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس, ومدرجة فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.