الربيعي: عقد جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء تحدي حقيقي لرغبة تجاوز المحنة

اكد النائب علاء الربيعي، الاحد، ان عقد جلسة التصويت على كابينة رئيس الوزراء تحدي حقيقي لرغبة النواب بتجاوز المحنة.

وقال الربيعي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "عقد الجلسة في الأيام المقبلة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف تمثل تحدي حقيقي لرغبة النواب بتجاوز المحنة التي قد يقع بها البلد اذا لم تمر".

واضاف ان "الشعور بالمسؤولية لممثلي الشعب وعدم الاكتراث برأي من يطمح لخدمة مصالحة الخاصة، ينبغي أن يكون الفيصل لخدمة حاضر ومستقبل العراق".