الكعبي يكشف ما ستبحثه رئاسة البرلمان في اجتماعها غدا

كشف نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، عن ما ستبحثه رئاسة البرلمان في اجتماعها غدا.
وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الإثنين اجتماعا خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب".
واضاف انه "من المؤمل ان يكون يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، سيما وان المدة القانونية للتكليف شارفت على الإنتهاء ولم يعد هناك وقتا كافيا لحسم موضوع تشكيل الحكومة".
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