رئيس مجلس النواب يدعو إلى عقد اجتماع لرئاسة المجلس

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع غداً يوم غد الاثنين للنظر بطلب عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة. وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب". وأضاف المكتب، أن الاجتماع يأتي "للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة". وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة غداً الاثنين.



وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الأحد، تحديد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.

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