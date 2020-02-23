سلطان عمان يتعهد بمواصلة التطوير ويعلن هيكلة الجهاز الإداري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الأحد، بمواصلة استكمال مسيرة النهضة والتطور التي بدأها السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأكد السلطان هيثم، في خطاب موجه للمواطنين العمانيين، أن بلادنا شهدت خلال العقود الأخيرة تطورا كبيرا بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

شدد سلطان عمان على عزمه هيكلة الجهاز الإداري للبلاد، لتحقيق الانسجام التام مع متطلبات وأهداف المرحلة المقبلة، ولفت إلى الاهتمام "بدراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها".

وكشف في الخطاب أيضا عن العمل "على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل، وعلى خفض المديونية"، مؤكدا أن "رسالة سلطنة عمان هي نشر السلام في العالم".

ووجه السلطان هيثم بن طارق حديثه للشباب قائلا "أنتم ثروة الوطن، وحاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم"، كما لفت إلى حرصه على "أن تحصل المرأة على حقوقها التي كفلها القانون".