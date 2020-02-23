"ناماستي ترامب" في الهند

"ناماستي ترامب".. أينما تطأ قدما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته للهند ستقابله هذه العبارة، التي بالتأكيد سأل عن معاناها قبل أن يحل ضيفا على هذا البلد.

فاعتبارا من يوم غد الإثنين ستخصص الهند استقبالا حافلا لترامب، في زيارة هي الأولى له لهذا البلد منذ توليه المنصب.

وخلال زيارته التي تستمر يومين وترافقه فيها السيدة الأولى ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير ومسؤولون آخرون، سيزور ترامب أولا ولاية غوجارات الغنية في غرب الهند.

وغوجارات هي مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أشاد به ترامب في تصريحات سبقت الزيارة بقوله "من حسن الصدف أنني أكن تقديرا كبيرا لرئيس الوزراء مودي".





ومن المرتقب أن يحضر الاثنان تجمعا حاشدا في أحمد آباد، بمشاركة أكثر من مئة ألف شخص في أكبر ملعب كريكت في العالم سيتم تدشينه بهذه المناسبة.

ويقيم مودي هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم "ناماستي ترامب" (تحية لترامب) ردا على مهرجان مماثل أقامه الرئيس الأمريكي له في هيوستن بولاية تكساس، في سبتمبر/أيلول الماضي وحمل اسم "هاودي مودي" (تحية لمودي باللهجة المحلية).

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وعند العصر يتوجه ترامب إلى ضريح تاج محل، الصرح الشهير من الرخام الأبيض الذي شيّده الإمبراطور المغولي شاه جهان في القرن السابع عشر لرفات زوجته ممتاز محل.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تطورت فيه العلاقة بين الهند والولايات المتحدة لتصبح شراكة استراتيجية كاملة.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش شرينجيلا "إن لدى الهند وأمريكا تقارب غير مسبوق في مكافحة الإرهاب وضمان السلام والأمن في المحيط الهادئ".

ومن المرتقب أن يجري ترامب ومودي مباحثات تتناول العلاقات بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات، بينها عقد تشتري نيودلهي بموجبه مروحيات عسكرية أمريكية بقيمة 2,4 مليار دولار.

غير أن روسيا، الشريك التقليدي للهند منذ حقبة الحرب الباردة، تبقى المزود الرئيسي للمعدات العسكرية لثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

ويوجد لدى الهند والولايات المتحدة أكثر من 50 آلية حوار ثنائية حكومية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعديد منها على المستوى الوزاري.



بينما سطر التعاون في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب على عناوين الصحف الهندية قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي.

زيارة مهمة لرئيس أمريكي لم تغفل الهند جانبها الأمني، حيث جندت لها أكثر من 10000 شرطي.



