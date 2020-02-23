الهند تستعد لتأمين زيارة ترامب الأولى بـ10 آلاف رجل أمن

استعدت الهند لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الأولى له كرئيس للولايات المتحدة، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بنشر 10 آلاف رجل أمن بمنطقة أحمد آباد.



واستجاب ترامب لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة بلاده؛ حيث يرافق الرئيس الأمريكي وفد رفيع المستوى.

ويضم الوفد الأمريكي السيدة الأولى ميلانيا ترامب وابنة الرئيس إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر ومجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وتمثل زيارة ترامب الأولى إلى الهند تتويجا لتطور العلاقات بين واشنطن ونيودلهي لتصبح شراكة استراتيجية كاملة.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش شرينجيلا إن البلدين لديهما تقارب غير مسبوق في مكافحة الإرهاب وضمان السلام والأمن في المحيط الهادئ.

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ويتمتع البلدان بأكثر من 50 آلية حوار ثنائية حكومية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعديد منها على المستوى الوزاري.

وسيطر التعاون في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب عناوين الصحف الهندية قبيل الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي.

ويتوقع إبرام 5 اتفاقيات مختلفة في مجالات الدفاع والأمن والملكية الفكرية والعلوم ومجالات الفضاء بين البلدين.

وتشير التقديرات إلى أن البيان المشترك بين ترامب ومودي سيشمل أيضا قضايا عديدة منها الإرهاب والأمن الإقليمي والعلاقات الاستراتيجية والتجارية.

وأشارت تقارير صحفية نقلا عن مصادر هندية إلى أن السفارة الأمريكية ستعلن اجتماعا منفصلا بين ترامب ورجال الأعمال الهنود.

ويشارك ترامب ومودي في جولة ترويجية طولها 22 كيلومترا من مطار أحمد آباد الدولي إلى حدث "ناماستي ترامب" في استاد ساردار باتيل الذي تم بناؤه بمنطقة موتيرا في أحمد آباد، حيث يوجد أكثر من مليون شخص للاحتفال والترحيب بالرئيس الأمريكي.

