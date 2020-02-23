مقتل 3 جنود بهجوم مسلح في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 جنود على الأقل، الأحد، في هجوم شنه مسلحون مجهولون وسط مالي.

وتعيش مالي في ظل أوضاع أمنية هشة منذ 2012، بدأت بتمرد في الشمال انتهى بسيطرة جماعات مسلحة على كبرى المدن، قبل أن تتدخل فرنسا مدعومة بقوات دولية، ومؤخراً تطورت حالة التوتر لتأخذ طابعاً عرقياً وسط البلاد.

وفي مطلع الشهر الجاري، ذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن 456 مدنيا قتلوا في مالي خلال 2019، جراء عشرات الهجمات الإرهابية، مما جعله العام "الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين منذ 2012".

وصعدت المجموعات الإرهابية هجماتها على مناطق وسط وشمال مالي خلال 2019، وشمل التصعيد منطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، حيث شهدت تلك المناطق معدلات أعلى للهجمات الإرهابية.