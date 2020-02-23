استخبارات إيران وتأثير كورونا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، الأحد 23 فبراير/شباط 2020، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: استخبارات إيران في أوروبا.. محاولات تجميلية للنظام عبر صناعة الأفلام، وخسائر أردوغان بليبيا وسوريا تفضح إرهابه أمام الأتراك، ولجنة ليبية تجمع وثائق لمقاضاة تركيا وقطر دوليا، وتوافق سعودي ألماني تجاه ممارسات الحوثي.. رسائل ودلائل، ومحللون ليبيون: حل الأزمة بتفكيك المليشيات وطرد الأتراك.

كما تطالعون أيضا: آلاف الجزائريين يحيون الذكرى الأولى للحراك الشعبي، وتونس تضبط ”ثالث“ وكر للإرهابيين خلال أيام، وهل تنهي ”حكومة الوحدة“ الصراع بجنوب السودان؟

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واقتصاديا تجدون: كورونا ينال من الأسهم الأمريكية ويصيبها بالهبوط، وتراجع بيتكوين وارتفاع ”ريبل“ مقابل الدولار، ورسميا.. أرامكو السعودية تبدأ تطوير حقل غاز الجافورة، وكورونا يدفع بقطاعي الصناعة والخدمات في أمريكا للركود.

وفي الرياضة تقرأون، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات السبت.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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