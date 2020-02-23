سلاح الحوثيين بصنعاء تحت قصف التحالف بعد مخططهم الإرهابي

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العين الإخباريةالأحد 2020/2/23 03:45 م بتوقيت أبوظبي
مقاتلات تابعة للتحالف العربي في اليمن
شنت مقاتلات التحالف العربي، الأحد، سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية بينها مخازن أسلحة لمليشيات الحوثي، جنوب صنعاء، وذلك بعد ساعات من إحباط هجوم إرهابي للجماعة الانقلابية.
وقالت مصادر محلية لـ" العين الإخبارية" مفضلة عدم ذكر هويتها خوفا من الملاحقة الأمنية من قبل الحوثيين، إن 3 غارات استهدفت معسكر عطان، جنوب العاصمة، وسمع دوي انفجارات عنيفة.
وطال القصف، أيضا، مخازن أسلحة لمليشيات الحوثي الانقلابية في محيط دار الرئاسة بمنطقة حدة.
قصفٌ يأتي بعد وقت قليل من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط محاولة حوثية للقيام بعمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن ذلك العمل الإرهابي كان سيحدث باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت المليشيات الإرهابية الموالية لإيران بإطلاقه من محافظة الحديدة.
كما يأتي القصف بعد يومين من اعتراض وتدمير القوات الجوية السعودية صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه عدد من مدن المملكة.
والأربعاء الماضي، أعلن البنتاجون أن طهران تواصل إرسال أسلحة متطورة إلى الحوثيين، مدعّما ذلك بصور لأسلحة إيرانية قال إنها جزءا من شحنتين ضبطتهما القوات الأمريكية في غضون أقل من 3 أشهر.
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