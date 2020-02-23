انت الان تتابع كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب لمواجهة كورونا إلى أعلى درجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

رفعت كوريا الجنوبية مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى درجة للمرة الأولى منذ عام 2009 اليوم الأحد فيما قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 602 حالة وارتفع عدد حالات الوفاة إلى خمس.

وثبت ارتباط أكثر من نصف الحالات الجديدة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي. ولم يُسجل للمرأة أي سفر إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الأحد إن حكومة بلاده رفعت حالة التأهب من المرض في البلاد درجة واحدة لتصل إلى المستوى الرابع والأخير في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة الجديدة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة قفز عن اليوم السابق بمقدار 169 حالة إلى 602. وتبين أن أكثر من 300 من بين إجمالي الحالات المؤكدة لها صلة بكنيسة شينتشيونجي في دايجو.

ويتيح رفع مستوى التأهب للحكومة إرسال موارد إضافية إلى مدينة دايجو ومقاطعة تشيونجدو اللتين أعلنتهما السلطات "منطقتا رعاية خاصة" يوم الجمعة.

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وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مستوى التأهب يمكن الحكومة أيضا من منع الأنشطة العامة بالقوة وإصدار أوامر بإغلاق المدارس مؤقتا.

وأضافت أن آخر مرة رفعت فيها سول مستوى التأهب إلى أقصاه كان قبل 11 عاما أثناء تفشي (إنفلونزا أ) أو فيروس (إتش1 إن1).

وتوفي أربعة أشخاص بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية منذ أول تفش له هناك والذي كان يوم 20 يناير كانون الثاني.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن حالة الوفاة الرابعة لمريض عمره 57 عاما في مستشفى تشيونجدو وتوفي اليوم الأحد.