مسؤول: 8 وفيات و 43 حالة إصابة بكورونا في المجمل بإيران

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن إيران أكدت ظهور 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مضيفا أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد وصل إلى ثمانية.
وقال جهانبور "لدينا حتى الآن 43 حالة إصابة بالفيروس ووصل عدد الوفيات إلى ثمانية".
كانت إيران تؤكد منذ يوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بلغ 28 حالة بالإضافة إلى سبع وفيات جراء فيروس كورونا.
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