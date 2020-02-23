روسيا تستنكر مجددا عدم التزام تركيا باتفاق سوتشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أكدت الرئاسة الروسية، الأحد، أن تركيا لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول الوضع في إدلب شمال شرقي سوريا، محذرة للمرة الثالثة خلال شهر من مغبة مثل تلك الممارسات.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على "معدات عسكرية خطيرة جدا"، لافتا إلى تورط أنقرة في إمدادهم بالعتاد.

وأشار بيسكوف إلى أن هناك تصورات سلبية منتشرة حول تطور العلاقات الروسية-التركية، على خلفية توتر الأوضاع في إدلب، حسب وسائل إعلام روسية.

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ومنتصف فبراير/شباط الجاري، حذرت روسيا، مرتين متتاليتين، تركيا من التصعيد في إدلب، مطالبة إياها بأهمية الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يخص وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري.

وقالت الخارجية الروسية إن عدم التزام تركيا المتكرر بتعهداتها أدى إلى تصعيد الموقف في إدلب، مشيرة إلى أن موسكو لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام عدوان أنقرة على إدلب.

ويتقدم الجيش السوري في محافظة إدلب بشكل ملحوظ، الأمر الذي قوبل بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وبتهكم كبير على المعدات العسكرية التركية المحترقة.

واستعاد الجيش السوري بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة عشرات البلدات في محافظة إدلب خلال الأسابيع الماضية في أكبر تقدم لها منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.

وتمثل إدلب حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة.