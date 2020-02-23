شكرا لقرائتكم روسيا: تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشي بشأن سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الأحد، أن "تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشي بشأن سوريا"، نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

واتهم، بيسكوف، أنقرة بمد مقاتلي المعارضة في إدلب السورية بأنواع "خطيرة جدا من المعدات العسكرية".

وأكد المتحدث الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد "عقد قمة رباعية حول سوريا".

هذا وذكرت وسائل إعلام كردية، الأحد، أن النظام السوري شن هجوما عنيفا على مناطق بجبل الزاوية جنوب إدلب.

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كما نفذت الطائرات الروسية غارات جوية استهدفت محيط تجمع "القوات التركية" المتمركزة في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام استقدم تعزيزات ضخمة متمثلة بعشرات العناصر المشاة وآليات ثقيلة على محور كفر سجنة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

إلى ذلك، أعلن المرصد عن دخول رتل عسكري لـ"القوات التركية" من معبر خربة الجوز الحدودي مع لواء إسكندرون مؤلف من 10 آليات توجه نحو نقطة المراقبة التركية المتمركزة في بلدة اشتبرق في ريف إدلب الغربي.

وكان المرصد ذكر، السبت، أن القوات التركية استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة نحو الأراضي السورية، حيث دخل رتل عسكري تركي عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال مدينة إدلب.